Omleiding door werken in de Oeselgemstraat

SCHUIFERSKAPELLE Gewezen voetbal­trai­ner en turnleer­kracht Guido Van Colen (82) overleden

Is het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt is gewezen turnleerkracht en gewezen voetbaltrainer Guido Van Colen (82) uit Schuiferskapelle overleden. Hij was de echtgenoot van gewezen onderwijzeres Vera Braeckevelt. Guido was de vader van twee kinderen Wouter en Inge.

26 juli