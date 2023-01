Noël en Georgette vieren platinum huwelijksjubileum

Hansbeke/Lievegem Lien (23) en Arnaud (23) blazen nieuw leven in ’t Oud Gemeente­huis: “Grillades, Franse klassie­kers en een beetje showcoo­king”

Restaurant ’t Oud Gemeentehuis in de Vaartstraat in Hansbeke (Deinze) heropent op donderdag 19 januari de deuren. Arnaud Ryckaert (23), bekend als chef van De Flandrien in Lievegem, en zijn vriendin Lien De Wolf (23), zullen er de gasten onderdompelen in de sfeer van de Provence. “Het begon allemaal toen we hier afgelopen zomer kwamen eten.”

