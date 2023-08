Nieuw raadslid legt de eed af in Dentergem

Bestuurder onder invloed rijdt man op speedpede­lec aan: slachtof­fer gewond naar ziekenhuis

In de Oude Gentweg in Torhout is zaterdagmiddag een man op een speedpedelec aangereden door een wagen. Het slachtoffer werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De autobestuurder legde na het ongeval een positieve ademtest af.