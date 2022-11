Monica en André vieren briljanten jubileum

Hun briljanten jubileum werd gevierd in domein Kloosterhof, waar het koppel woont. André werkte als spinner in de Filatures d’Olsene en Monica was huisvrouw. Ze hebben samen twee zonen, vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Het koppel woonde eerder in Zulte en dus was naast burgemeester Degroote van Dentergem ook burgervader Simon Lagrange van Zulte op de plechtigheid aanwezig.