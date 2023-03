Milde straf gevorderd voor veertiger die vriendin probeerde te wurgen op hun bed: “Slachtoffer deed alsof ze dood was”

LEVENSVER­HAAL. Steunpi­laar van Tielt carnaval Viviane Ameye (69) thuis overleden: “Helaas nooit haar gedroomde Bal Masqué kunnen meemaken”

“Het eerste wat ze vroeg toen ze de diagnose kreeg, was of ze het carnavalsweekend nog zou halen. De dokters zeiden van niet. Maar ze haalde het wél.” Viviane Ameye is overleden na een korte, maar hevige strijd tegen longkanker. Daarmee verliest Tielt een icoon en een steunpilaar van het carnaval in de stad. Een groot verlies voor De Orde van de 3 Sleutels, die destijds opgericht werd door haar vader Gaston Ameye.