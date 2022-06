Mercedes ramt nieuwe woning, jong gezin ontsnapt aan erger: “Schade groot in badkamer, net toen we wilden gaan slapen”

OeselgemEen koppel uit Oeselgem met een baby van elf maanden is donderdagavond laat opgeschrikt door een vreemd ongeval. In hun rustige straat knalde een oudere man met zijn Mercedes tegen de gevel van hun woning. “De knal was enorm”, getuigt de 31-jarige bewoner. “We dachten dat ons huis instortte.”

Vermoedelijk is de bestuurder van de Mercedes, die in de buurt woont, onwel geworden. Rond 22.15 uur draaide hij vanuit de Meulendreve de Palingstraat in. Enkele tientallen meter verderop ging zijn wagen links van de weg, reed over een braakliggend stuk grond en strandde tegen de gevel van een nieuwbouwwoning. Dat gebeurde met zo’n klap dat in de buurt overal bewoners buiten kwamen om te zien wat er aan de hand was.

Grote ravage

“We wilden net gaan slapen en passeren dan traditioneel nog even in de badkamer”, zeggen de bewoners van het getroffen huis. “Net toen we daar wilden binnengaan, was er die klap. We beseften niet wat er gebeurd was. Bij het openen van de badkamerdeur zagen we eerst stof en dan een grote ravage. De muur was gedeeltelijk ingeduwd. De Mercedes stond tegen onze gevel, op luttele centimeters van een van onze auto’s op de oprit. De bestuurder was al uitgestapt. Hij liep maar wat rond en was duidelijk verward.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De Mercedes van de al wat oudere man plofte tegen de gevel van een nieuwbouwwoning langs de Palingstraat in Oeselgem. De schade was aanzienlijk. © Hans Verbeke

Gevel gestut

De oudere man, die niet gedronken had, werd naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer kwam ter plaatse. Het metselwerk vertoonde immers grote scheuren tot aan de bovenverdieping. De brandweer haalde nog een deel van de voorgevel weg om de woning deftig te kunnen stutten. “Omdat er geen dragende muren geraakt zijn, kunnen we hier blijven”, zegt de bewoner. “Daar zijn we blij om. We beseffen ook goed dat we aan erger ontsnapt zijn. En eigenlijk zijn we ook wel tevreden dat onze baby nauwelijks iets heeft gemerkt en rustig is blijven doorslapen.”

Volledig scherm De Mercedes van de al wat oudere man plofte tegen de gevel van een nieuwbouwwoning langs de Palingstraat in Oeselgem. De schade was aanzienlijk. © Hans Verbeke

Volledig scherm De Mercedes van de al wat oudere man plofte tegen de gevel van een nieuwbouwwoning langs de Palingstraat in Oeselgem. De schade was aanzienlijk. © Hans Verbeke

Volledig scherm De Mercedes van de al wat oudere man plofte tegen de gevel van een nieuwbouwwoning langs de Palingstraat in Oeselgem. De schade was aanzienlijk. © Hans Verbeke

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.