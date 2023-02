Meester Patrick neemt na carrière van 42 jaar afscheid van Dentergemse scholen

Toen meester Patrick in 1981 zijn eerste turnlessen gaf was dat meteen in vier scholen in Dentergem, Markegem, Oeselgem en Kruiskerke bij Ruiselede. “Na vijf jaar deed ik dat enkel nog in de Dentergemse scholen”, zegt Patrick. “Zowel gewone turnlessen als zwemlessen, waarvoor ik vaak met de kinderen uitweek naar Wingene, Wielsbeke of Meulebeke. De laatste drie jaar werkte ik nog halftijds, maar gaf ik ook mee zorglessen Als leerkracht moet je immers polyvalent zijn, maar bovenal over de juiste drive beschikken. Het moet bijna je roeping zijn of je houdt het anders niet vol.” Dat meester Patrick geliefd was bleek uit de mooie acts met zelfgemaakte dansjes en liedjes. Als kers op de taart mocht hij zelf ook koprollen en hoelahoepen op het podium én kreeg hij een gouden fluitje cadeau. “Omdat ik jarenlang een fluitje hanteerde” knipoogt hij.