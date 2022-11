Martin Heylen, Hajo Beeckman en Jan Balliauw te gast op Dentergemse Winterlezingen

Dentergem Met De Winterlezingen is er een nieuw cultureel initiatief in Dentergem. Op verschillende donderdagavonden komt een gastspreker langs om over een telkens boeiend onderwerp te praten.

Zo komt tv-maker Martin Heylen op 24 november langs in CC Hondius in de Oostdreef 48 om er te praten over zijn nieuwe programma ‘Uncle Martin’, waarin hij op zoek gaat naar zijn familie in de Verenigde Staten. Inschrijven kan tot en met vrijdag 18 november via 051/57.55.27 of archief@dentergem.be. Kostprijs: 8 euro, gratis consumptie inbegrepen.

Op vrijdag 9 december is verkeersspecialist Hajo Beeckamn te gast in het JOC in de Wontergemstraat 7. Hij is niet alleen mobiliteitsexpert, maar ook woordvoerder in de media voor het verkeersnieuws op VRT. Hij wandelt met u door de belangrijkste mobiliteitsevoluties die er de komende decennia zullen passeren. Inschrijven kan via www.dentergem.be/voordracht-hajo-beeckman. Tickets kosten 8 euro.

Rusland-kenner en journalist Jan Balliauw komt op vrijdag 20 januari in het Leieheem in Oeselgem aan het Rosalie ’t Feltplein praten over Rusland en het Westen. Hij geeft daarbij aan welke strategie Poeting gebruikt en hoe die zich heeft gevormd sinds hij in 2000 president werd. Kostprijs: 10 euro. Meer info: www.dentergem.be/voordracht-jan-balliauw.

Alle voordrachten starten om 20 uur, de deuren openen een half uurtje eerder. De organisatie is in handen van de Cultuurraad en gemeente in samenwerking met de bib.

