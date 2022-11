Lucien Taelman, medestichter van gelijknamig bouwbedrijf overleden

OeselgemLucien Taelman, één van de stichters van het gelijknamige bouwbedrijf uit Dentergem, is op zaterdag 5 november op 90-jarige leeftijd overleden. Hij was al een eind op pensioen, maar tot begin dit jaar ging hij nog regelmatig mee op werfbezoek.

Lucien Taelman was amper 14 jaar toen hij in de bouwsector aan de slag ging en de kneepjes van zijn oom aanleerde. In 1953 was hij medestichter van het gelijknamige bouwbedrijf, dat nu ruim twintig werknemers kent en geleid wordt door zoon Luc.

Volledig scherm Wijlen Lucien Taelman © rv

“Ik moet de cement kunnen ruiken”

Tot begin dit jaar ging Lucien nog regelmatig op bezoek op de werven van het bedrijf. In 2017 mochten we mee op reportage. “”Ik ben op mijn 65ste officieel gestopt met werken, maar de bouwmicrobe zit in mijn lijf en ik krijg ze er niet meer uit”, lacht Lucien. “Thuis rustig een potje kaarten of koffie drinken is niks voor mij, dan kwijn ik weg. Ik moet tussen het werkvolk staan en de cement kunnen ruiken. Zelf intensief werken zit er niet meer in, maar ik sta het personeel nog altijd met raad en daad bij. Niet dat ze veel advies nodig hebben, maar als ik iets zie dat beter kan, ga ik het zeggen. Niet aan hen zelf, maar aan Luc. Dat is de belofte die ik heb moeten maken”, liet Lucien toen in onze krant optekenen.

“Vader kon zich al twee jaar niet zelfstandig meer met de wagen verplaatsen, maar ging tot begin dit jaar nog regelmatig mee op werfbezoek”, vertelt zoon Luc. “Hij woonde nog thuis bij mijn moeder in de Deinzestraat in Oeselgem. Op zondag 13 november ging hij 91 geworden zijn, maar in plaats daarvan is er een dag eerder nu zijn begrafenis. Die vindt om 11 uur plaats in de aula van Begrafenissen Desmet in Dentergem.”

