Lichaam gevonden in beek: mogelijk stoffelijk overschot van vermiste vrouw (83)

Een illegale rave in je loods, ondernemer Tom (46) maakte het mee: “Eén miljoen euro schade. En iedereen wist dat het ging gebeuren, behalve wij”

De illegale rave in Sint-Truiden brengt bij de West-Vlaamse rasondernemer Tom Eeckhout uit Wielsbeke ongetwijfeld onaangename herinneringen naar boven. 4.000 fuifgangers gingen op oudejaarsavond in de buurt van Namen helemaal los op de plek waar het koppel een failliet bedrijf wil omvormen tot een nieuwe betonfabriek. “Werkelijk hallucinant, wat daar gebeurd is”, zegt Eeckhout die, merkwaardig genoeg, op sociale media een hoop bagger over zich heen kreeg.