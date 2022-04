Leerling-bestuurster verslikt zich in splitsing en rijdt pardoes tegen gevel

WakkenEen 36-jarige vrouw uit Wakken botste woensdag in haar eigen gemeente pardoes tegen de gevel van een klein appartementsgebouw. In haar wagen raakte niemand gewond maar de gevel van het gebouw werd wel stevig ingedrukt. “We schrokken ons een hoedje”, zeggen de bewoners.

John Callens (77) en Monique Peirs (74) waren zich van geen kwaad bewust toen ze woensdagavond rond 17.30 uur opgeschrikt werden door een ferme klap. Het koppel woont al 17 jaar in een flat op het gelijkvloers, op de hoek van de Mandelstraat met de Molenstraat in Wakken. “We beseften onmiddellijk dat er een ongeval was gebeurd”, vertelt John. “Dat is hier wel eens meer het geval. Auto’s haperen aan elkaar of ze schatten de bocht verkeerd in. Het is hier duidelijk een gevaarlijk punt.” Het koppel bleef ongedeerd maar de buitengevel van de berging in hun flat liep behoorlijk wat schade op.

Weinig ervaring

“Mijn vrouw leert autorijden”, zegt de echtgenoot van de onfortuinlijke bestuurster. “Wij zijn een gezin met twee kinderen dat 16 jaar geleden vanuit Gambia naar België kwam. Eerst woonden we in Gent, maar een jaar geleden verhuisden we naar hier. We waren met onze twee kleine kinderen op weg naar het Delhaize-warenhuis, hier wat verderop. Mijn vrouw stopte om een wagen door te laten en dwarste toen de weg. Helaas gebeurde dat niet helemaal zoals voorzien en botsten we hier tegen de gevel. Niks aan te doen. ’t Is omdat het zo moet zijn, zeker?”

Volledig scherm Het ongeval gebeurde op de hoek van de Mandelstraat met de Molenstraat in Wakken. © Filip Van Loo

Geen instortingsgevaar

In de Ford Fiesta van het gezin raakte niemand gewond. De schade aan de wagen valt mee. De brandweer kwam even ter plaatse omdat er sprake was van instortingsgevaar maar dat bleek helemaal niet het geval. De blussers keerden dan ook al snel terug richting kazerne. Door het ongeval was er een tijdlang lichte verkeershinder op de kruising van de Molenstraat met de Mandelstraat, in het centrum van Wakken.

Volledig scherm Het ongeval gebeurde op de hoek van de Mandelstraat met de Molenstraat in Wakken. © Hans Verbeke