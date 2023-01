KZ Dentergem krijgt kunstgrasveld en derde terrein: “Toekomst jeugdspelertjes verzekerd”

Meulebeke 80 varkens overleven stalbrand in Meulebeke niet, ruim 1.000 dieren wél gered

In de Krinkelstraat in Meulebeke is maandagavond brand uitgebroken in een varkensstal. De brandweer zette uit voorzorg de grote middelen in om het het vuur snel te blussen. Dat lukte en dankzij extra ventilatie konden de meeste van de naar schatting 1.500 varkens gered worden. 80 dieren overleefden niet.

