Kruispunt Wontergem- en Gottemstraat afgesloten

Het verkeer in de Puymoortelstraat, Herpelplas en Groeneweg zal tijdelijk in één richting verlopen. Verkeer komende van Tielt/Aarsele en Meulebeke richting Wontergem kan in de Statiestraat de omleiding via de Groeneweg volgen. Verkeer komende van Tielt/Aarsele en Meulebeke richting Gottem, kan de omleiding volgen via de Markegemsesteenweg, Dentergemstraat en Kouterweg. Vanaf 19 september zal buslijn 73 omrijden in beide richtingen. Reizigers uit Dentergem kunnen gedurende de periode van de werken op het kruispunt wachten aan de bestaande haltes ‘Dorp’ in de Markegemsesteenweg of ‘RVT Mariaburcht’ in de Statiestraat.