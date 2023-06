KIJK. Brandweer ‘doopt’ nieuwe Rivaweg: “Geboorte van een nieuw stukje Dentergem”

Horeca Vlaanderen reageert op sluiting drie zomerbars na burenover­last: “Wij willen duidelijke spelregels voor iedereen”

’T hof in Bredene, Summer of C in Kanegem en Bloom in Aalst: wie deze zomer dacht te genieten van een drankje in deze zomerbars is eraan voor de moeite. De drie zaken mogen hun deuren de komende maanden niet (meer) openen na klachten van buurtbewoners. Zij vrezen dat de zomerbars een verstoring van de rust met zich zullen meebrengen. Ook uit de hoek van de horecaondernemers klinkt er gemor over de zomerbars. Is het niet hoog tijd voor duidelijke regels? “Vele gemeenten en steden pakken het al goed aan. Maar er is nog werk”, zegt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen.