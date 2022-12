Kerstmarkten en kerstconcert zorgen voor sfeer in Dentergem

Deinze Hinder door werken in Louis Dhont­straat

In een deel van de Louis Dhontstraat in Deinze starten er volgende week nutswerken. De straat wordt volledig afgesloten voor het verkeer, met uitzondering van fietsers en voetgangers. De bewoners van Park Ter Leie en appartementen met huisummers 14-16 kunnen tijdens de werken de straat in- en uitrijden via de tijdelijke weg naast het nieuwe appartementsgebouw, het Antoon Van Paryspad, de Martinusparking en Kortrijkstraat en omgekeerd. De werken duren tot en met vrijdag 23 december.

