Jozef en Jacques richten nieuwe petanqueclub De Speybeekvrienden op: “Recreatief spelen en plezier maken staat centraal”

“We speelden vroeger reeds petanque onder de vlag van ouderenvereniging OKRA, maar gaan voortaan op eigen houtje verder”, vertellen voorzitter Jacques Verbeure en penningmeester-secretaris Jozef Verhaege. “In principe zijn we dus een nieuwe club met oude leden. Een tiental maken mee de oversteek van OKRA en er hebben zich al acht nieuwe leden aangediend. We zouden voor de start van het nieuwe seizoen graag aan 20 à 25 leden raken. De naam van onze club hoef je niet ver te zoeken. Ze is genoemd naar de Speybeek, die vlak achter de petanqueterreinen loopt.”

Tornooi

Petanqueclub Testerip speelt elke zondag op de terreinen aan het gemeentehuis. De Speybeekvrienden kiezen er voor om elke woensdag om 14 uur verzamelen te blazen op die locatie. “Competitie is niet het voornaamste bij ons, wel het recreatieve spel”, vertelt Jozef. “We spelen daarbij tot 13 punten”, vertelt Jozef. “We hopen op 3 spelen tussen 14 en 17 uur. Na ieder spel worden de spelers in teams uitgeloot. Na ieder spel is er een pauze voorzien en kan je iets drinken of praten in het lokaal. Het is de bedoeling om in de loop van het seizoen een tornooi te spelen met de petanqueclub van Oeselgem, met een heen en terug. Een datum volgt nog. Hetzelfde geldt voor een tornooi ingericht door de gemeente. We hopen, als de kas het toelaat, ergens in het midden van het seizoen een sandwich-party te organiseren en natuurlijk op het eind van het seizoen (dat loopt tot half november – nvdr.) een diner voor alle leden.”