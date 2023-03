Joggingclub Mandeldal pakt uit met derde Baliekouterrun

De formule voor deze derde editie blijft ongewijzigd. Deelnemers kunnen lopen of wandelen in het mooie decor van provinciedomein De Baliekouter in Wakken. “Voor de joggers zijn er rondjes van 1,3 kilometer en voor wandelaars is er een parcours van 4 kilometer”, weet coördinator Sophie Vanneste. “Iedereen kiest zelf hoeveel rondjes hij of zij aflegt. Starten gebeurt tussen 13 en 15 uur. Wie deelneemt, moet zich aanmelden bij de inschrijvingsstand om een polsbandje af te halen. Dat kan je nadien inwisselen voor een mooie goodiebag. Iedere deelnemer is bij inschrijving meteen ook verzekerd via Sporta. Parking, douches en kleedkamers zijn beschikbaar op de terreinen van De Hondenvriend in de Kappelstraat, op 400 meter van de Baliekouter, die in de Ommegangstraat ligt. Nadien vindt de prijsuitreiking op dezelfde locatie plaats.”