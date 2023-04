Jaarlijkse bedevaart naar Halle vanuit Dentergem

Van een planten­ruil­mo­ment tot ecotuinda­gen: maak je tuin zomerklaar dankzij deze 8 planten­beur­zen in het Meetjes­land en Deinze

De lente is in het land: het ideale moment om je tuin of terras op te knappen voor die heerlijk warme zomerdagen. Heb jij al de nodige voorraad zaadjes, bloemen en planten gekocht om jouw buitenruimte op te fleuren? Wij gingen op zoek naar acht plantenbeurzen in het Meetjesland en Deinze waar je daarvoor terecht kan. Van een plantenruilmoment in Aalter tot de ecotuindagen in Zulte: dankzij deze beurzen maak je jouw tuin ‘summerproof’.