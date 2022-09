Historisch kapelletje na botsing tot puin herleid

“Een persoon was bezig met zijn gsm achter het stuur, waardoor die de bocht naar links miste”, vertelt burgemeester Koenraad Degroote (N-VA). “Hij reed eerst een geparkeerd voertuig aan en botste dan tegen de kapel, die grote schade opliep.” Het gaat om een kapel die na de Eerste Wereldoorlog in 1918 is opgericht ter ere van baron Charles Kervyn de Lettenhove, die een jaar eerder was gestorven. “Het ging om een luitenant-vliegenier die gesneuveld is op het slagveld”, weet de burgemeester. “Het kapelletje is door ons al eens gerestaureerd omdat de tand des tijds zijn werk had gedaan. Het staat op privé-eigendom, maar in samenspraak met de eigenaar gaan we bekijken wat mogelijk is om de kapel terug in ere te herstellen.”