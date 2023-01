Gilbert plaatst vijfde ruilboekenkast in De Baliekouter

Eet- en sfeercafé De Baliekouter heropent op 28 januari, met nieuwe uitbaatster Sigis Pante achter de toog. Wie er vanaf dan langs gaat zal er ook een ruilboekenkastje aantreffen. “Iedereen die graag leest kan er een boek komen lenen en er een ander in de plaats zetten” ,vertelt Gilbert. “Het gaat om het vijfde kastje. Er staan er reeds in A La Coeur de Ste.Cécile, bij Moto Repair in Markegem, camperplaats 't Meikensbos in Dentergem, bij de Gezinsbond in Oeselgem en nu dus ook in De Baliekouter in Wakken. Dit bevordert het gemeenschapsgevoel, stimuleert contacten met mensen uit de buurt en brengt mensen samen. Je kan er een boek gaan halen of gaan plaatsen en meteen een leuke babbel slaan met de aanwezige bezoekers.” aldus Gilbert.