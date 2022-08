Gilbert brengt met thriller ‘Spook’ elfde boek uit

“ ‘Spook’ is de bijnaam van een genadeloze drugsdealer die de politie steeds te vlug af is.”, vertelt Gilbert. “Hij ontziet niets of niemand om zijn territorium verder uit te breiden. Door een samenloop van verschillende moorden komt een onderzoeksrechter hem op het spoor. Alles begint met de eerste moord in Dentergem, met een onwaarschijnlijk einde.” In het boek wil Gilbert ook het juridisch systeem in ons land op subtiele wijze aanklagen. “Misdaad loont enn van gewoon werken word je niet rijk”, meent hij. “Ook omdat er een schrijnend gebrek is aan mensen en middelen om een financiële onderzoek te voeren naar de buit en het geld van criminelen, van zowel oplichters, cybercriminelen tot drugs- en mensenhandelaars. Rechters zijn er ook schuldig aan. De strafuitspraken zijn meestal belachelijk. In veel gevallen laten ze de criminelen gewoon verder rondlopen. Slachtoffers en politie worden zo dagelijks belachelijk gemaakt. In sommige gevallen wordt de voorzitter van de rechtbank bedreigd of geïntimideerd door gangsterbendes. Dat België een paradijs is voor criminelen is algemeen geweten. Tijd voor politici om daar verandering in te brengen, maar die houden niet van veranderingen en dit weten criminelen ook.”