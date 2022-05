Gilbert (67) doet de Dentergemnaren lezen: “In iedere deelgemeente hangt een ruilboekenkast”

Gilbert Vangampelaere woont in Markegem maar is een bekend figuur in groot-Dentergem. Vooral als kunstenaar Beritos, maar sinds kort ook als de man van de ruilboekenkasten. Bij Jürgen De Mulder en Marline Baert in café De Kortekeer in Dentergem installeerde hij ondertussen zijn derde kast.

“In een ruilboekenkast mag je een boek gratis meenemen, op voorwaarde dat je een eigen boek meebrengt”, zegt Gilbert. “Je vindt zo'n kasten overal, maar in Dentergem bestond het nog niet. Ik ben zelf een fervent lezer en thuis vond ik geen plaats meer voor mijn collectie boeken, goed voor zo’n 150 stuks. Daarom besloot ik om een deel ter beschikking te stellen van het publiek. Een ruilboekenkast aan mijn deur zag ik niet zitten, maar in Wakken vond ik een eerste geschikte plaats in café A La Cour de Ste.-Cécile. Cafébaas Nico Follens was onmiddellijk enthousiast. De tweede kast staat in de toonzaal van Moto Repair in Markegem en sinds kort vind je er ook één in De Kortekeer. Mijn droom was om in iedere deelgemeente zo’n kast te hebben en dankzij de Gezinsbond van Oeselgem is dat gelukt. Zij hebben er eentje geplaatst aan de kerk.”