Gezinsbond plant geboortebomen aan achterkant archief

Wakken Priester en aalmoeze­nier Aureel Chanterie overleden

Priester Aureel Chanterie is vorige week overleden in Waregem. Hij werd geboren in Oeselgem op 23 juni 1944 en tot priester gewijd in Brugge op 29 juni 1968. Hij was Licentiaat Catechetische Wetenschappen.

29 november