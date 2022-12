Gezinsbond opent Warmste Café

Deinze Eenrich­tings­ver­keer Poelstraat blijft de gemoederen beroeren: “Er wordt niet naar ons geluisterd”

Het buurtprotest van enkele bewoners van de negenstratenwijk - de wijk rond zaal Ter Wilgen - in Petegem-aan-de-Leie lijkt tot nu toe een slag in het water. De stad wil in de Poelstraat eenrichtingsverkeer invoeren, maar daar gaat niet iedereen mee akkoord. “Ondanks een petitie en enkele vergaderingen met wijkambassadeurs wijkt men niet af van de plannen. We hebben het gevoel dat er niet naar ons wordt geluisterd”, klinkt het.

