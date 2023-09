MIJN DORP. Rita Latrez (62) is al 6 jaar bibliothe­ca­ris in Meulebeke: “Tussen de boeken kom ik pas echt tot rust”

Rita Latrez (62) is één van de gezichten in Meulebeke die véél mensen kennen. Ze was dertig jaar centrumleidster in dienstencentrum Ter Deeve voor ze de oversteek maakte naar de bibliotheek in ontmoetingscentrum Vondel. In beide bezigheden ontmoet(te) ze tal van Meulebekenaren en stond ze voor hen ten dienst. Welke Meulebeekse plekjes haar voorkeur genieten ontdek je hieronder.