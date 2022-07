Ferm organiseert dagfietstocht

Oostrozebeke Zomerbar Het Voldershof zet buitenbele­ving en kinderpret centraal

Wie genoeg heeft van zomerbars waar bonkende beats door de boxen knallen of waar alles in het teken van volwassenen lijkt te staan, is bij Het Voldershof wél aan het goede adres. Wat twee jaar geleden begon als een pop-up is uitgegroeid tot een volwaardige zomerbar. Uitbaters Lynn Allaert en Emiel Defraeye stellen er hun boomgaard open voor wie in alle rust wil genieten, met een aparte zone vol speeltuigen om je kroost een middag zoet te houden.

19 juli