Dentergem zoekt nieuwe uitbater voor horecazaak De Baliekouter

Deerlijk BuikRock mikt op 18.000 bezoekers met headliners zoals Arsenal en Niels Destadsba­der: “Er mogen nog flink wat verkochte tickets bij”

Bijna een maand voor het driedaagse BuikRock in Deerlijk is een kleine helft van de tickets de deur uit. De organisatoren mikken op 6.000 bezoekers per dag, met capaciteit voor nog meer. Vooral op donderdagavond is er nog plaats. Twijfel niet, want er wordt ingezet op nog meer comfort en extra beleving en een zo goed als kraaknette weide. En de line-up van het festival mag er zeker zijn.

27 juli