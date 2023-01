Dentergem wil zijstraat omdopen tot Zuster Adriennestraat

Meulebeke Meulebeke gaat heuvel rond kasteelwal verhogen nadat stadion op Ter Borcht onder water liep

Door de overvloedige regen van de voorbije dagen stonden het hoofdveld van KFC Meulebeke en de atletiekpiste even onder water. Dankzij een interventie van de gemeentediensten is het water intussen weggepompt. Nu is er een definitieve oplossing in de maak voor als het peil van de waterloop rond het kasteel te hoog zou komen.

13:45