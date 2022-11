Dentergem lanceert twee nieuwe beweegroutes

Zulte Daniela houdt zich sterk na verwoesten­de brand: “Voor de brand zelf heb ik geen traan gelaten. Wel voor één van onze katjes”

Een verwoestende brand in de Vossenholstraat in Machelen heeft zondagavond de woning van Daniela en haar man volledig in de as gelegd. De brand ontstond in hun caravan op de binnenkoer, maar sloeg al snel over naar het huis zelf. “Gelukkig waren wij nog wakker, anders hadden we het waarschijnlijk niet meer kunnen navertellen”, zegt Daniela.

31 oktober