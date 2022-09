Dentergem koopt stuk grond bij Hondiuspark

“Dit opent mogelijkheden, vooral voor extra speelruimte voor de jeugd”, zegt burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht), die wijst op de nabijheid van de jeugdlokalen Spelewei. “Als blijkt dat er later een oplossing moet gezocht worden voor het jeugdheem ligt dit voor het grijpen. We volgen daarbij een concreet stappenplan: voor de voor- en naschoolse kinderopvang, die nu nog in de Markegemstraat zit, is een architect aangesteld. Die werkt de plannen nu uit. Bedoeling is de bouwwerken in 2023 te kunnen starten. Eens de werken aan het rusthuis af zijn, pakken we de A-vleugel aan, die we hebben gekocht voor het inrichten van de bib, klaslokalen en kinderopvang Speelberg. Later volgt een aanpak van het Hondiuscentrum en van de speelruimte voor de jeugd.”