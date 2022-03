De Oekraïense vriendin van Veerle verdeelt voedsel en medicatie onder inwoners van Kiev: “Geld inzamelen met een benefietconcert om haar te helpen”

waregem/OEselgemVeerle Lisabeth organiseert donderdag een benefietconcert in De Schakel in Waregem ten voordele van de Oekraïense bevolking. Een vriendin van haar helpt inwoners in Kiev aan eten en medicatie. “Ik had aangeboden om Tatyana en haar gezin te komen halen aan de grens, maar ze wil daar blijven”, zegt Veerle. “De oudere en zwakkere achtergebleven inwoners daar zijn afhankelijk van mensen zoals zij.”

Volledig scherm Veerle Lisabeth uit Oeselgem leerde de Oekraïense Tatyana kennen in oktober vorig jaar, tijdens een internationale opleiding in Berlijn. “Het klikte meteen tussen ons. “ © Veerle Lisabeth

Veerle Lisabeth uit Oeselgem leerde de Oekraïense Tatyana kennen in oktober vorig jaar, tijdens een internationale opleiding in Berlijn. Ze zijn allebei actief als bemiddelaar in hun land. “Het klikte meteen tussen ons. We verbleven in hetzelfde hotel, en wandelden dus elke dag samen naar het congrescentrum waar de opleiding doorging. Bleek dat we heel veel raakvlakken hadden. Zo hebben we allebei vier kinderen, waaronder een tweeling. We zijn contact blijven houden sindsdien.”

Volledig scherm Veerle en Tatyana chatten elke dag, en als het lukt videobellen ze ook even. © Veerle Lisabeth

Toen de oorlog uitbrak, was Veerle meteen bereid om Tatyana en haar gezin op te vangen bij haar thuis. “Ik heb haar toen meteen voorgesteld om haar aan de grens te komen ophalen. Ze heeft er even over getwijfeld, maar besliste daarna vrij snel om toch achter te blijven in Kiev. Ze zag dat heel veel mensen haar hulp daar hard nodig hadden.”

Volledig scherm “Tatyana verdeelt voedsel, hulpgoederen en medicijnen onder die inwoners. Ze levert die ook aan huis, als die inwoners zelf niet meer mobiel zijn.” © Veerle Lisabeth

Tatyana verdeelt er voedsel en medicatie bij de inwoners die zijn achter gebleven. “Ze schat dat een derde van de inwoners daar vertrokken zijn uit de stad. Dat betekent dat er dus nog twee miljoen mensen wonen. Tussen hen zijn veel mensen die te oud en te zwak zijn om te kunnen vluchten. Als hun familie dan ook nog eens wél vertrokken is, staan die er helemaal alleen voor. Tatyana verdeelt voedsel, hulpgoederen en medicijnen onder die inwoners. Ze levert die ook aan huis, als die inwoners zelf niet meer mobiel zijn.”

Het begon met een 30-tal mensen die Tatyana op die manier uit de nood helpt, maar er komen elke dag nog inwoners bij. “In een sociale mediagroep houdt Tatyana inwoners op de hoogte van de spullen die ze binnen krijgt. Daar zitten intussen al meer dan 3500 leden in.”

Volledig scherm “Recent hebben we met onze opbrengst uit België een oude ambulance kunnen kopen in Litouwen die nu gewonde patiënten naar het ziekenhuis brengt in Kiev.” © Veerle Lisabeth

Veerle probeert nu vanuit België Tatyana te helpen. “Er zijn ook nog twee andere bemiddelaars waar we sinds de opleiding contact mee hebben gehouden, twee vrouwen uit Ierland en Duitsland, en die proberen ook vanuit hun land wat te helpen. We zamelen vooral centen in op dit moment. Recent hebben we met onze opbrengst uit België een oude ambulance kunnen kopen in Litouwen die nu gewonde patiënten naar het ziekenhuis brengt in Kiev.”

Volledig scherm De winkelrekken zijn leeg in Kiev. © Veerle Lisabeth

Het geld dat gestort wordt, komt goed terecht, verzekert Veerle. “Er komt momenteel nog voedsel binnen in Kiev, maar de lokale bevolking moet daarvoor betalen. Dat begint na zoveel weken niet meer evident te zijn. Niet iedereen heeft immers een dikke spaarboek, en nu er niet meer gewerkt wordt, slinkt de financiële reserve van de mensen daar snel.”

Volledig scherm Donderdag organiseert Veerle een benefietconcert in De Schakel in Waregem. “De artiesten komen gratis optreden, en van de stad mogen we ook De Schakel gratis gebruiken. “ © Veerle Lisabeth

Donderdag organiseert Veerle een benefietconcert in De Schakel in Waregem. “De artiesten komen gratis optreden, en van de stad mogen we ook De Schakel gratis gebruiken. Alles wat binnenkomt gaat integraal naar het project van Tatyana. Wie gewoon wil overschrijven, zonder naar het concert te komen, mag dat uiteraard ook.”

Volledig scherm Veerle Lisabeth organiseert donderdag een benefietconcert in De Schakel in Waregem ten voordele van de Oekraïense bevolking. © Veerle Lisabeth

Veerle en Tatyana houden intussen elke dag contact. “We verzorgen samen onze facebookpagina om op die manier zoveel mogelijk mensen warm te maken om een duit in het zakje te doen. Ze doet er echt hele goeie dingen mee. Vreemd genoeg is de internationale hulp er nog niet op gang gekomen. In afwachting tot het zover is, maakt ze echt het verschil voor zovele mensen die echt van haar hulp afhankelijk zijn. Ik ben eigenlijk wel fier dat ik iemand ken die zich zo inzet voor de mensen daar. Ik heb onnoemelijk veel respect voor haar.”

