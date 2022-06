Café De Kortekeer sluit opnieuw de deuren

“Sinds acht jaar runnen wij de traiteurzaak Smuldersfood en we krijgen steeds meer aanvragen”, zegt Jürgen. “We hebben enorm veel werk en hierdoor is de combinatie met het café niet meer vol te houden. Als we de afweging maken, kiezen we voor onze foodtrucks, want een café uitbaten is niet rendabel genoeg. Met de overname van De Kortekeer wilden we de inwoners een gezellige ontmoetingsplaats bieden en het lokale caféleven in stand houden. Maar we merken dat er niet echt nood is aan een café. We konden gelukkig rekenen op onze vaste klanten, maar er kwamen amper nieuwe klanten bij. Jonge mensen doen liever andere dingen dan op café gaan. Het is jammer want De Kortekeer is een monument in het dorp. Het pand komt opnieuw te huur, maar er werd nog geen overnemer gevonden.”