Burgemeester van Dentergem vereeuwigt beeldhouwer Gustaaf Delafontaine in boek, tentoonstelling en wandeling

De biografie van Guustaaf Delafontaine is niet het eerste boek dat uit de pen van de Dentergemse burgervader is gevloeid. Koenraad Degroote schreef al een tiental boeken - het eerste op zijn vijftiende in 1974 - over de lokale geschiedenis van zijn gemeente.

“Het idee om een boek over Gustaaf Delafontaine te schrijven, ontstond op de kermis in Dentergem in 2019”, vertelt Koenraad. “Bij de onthulling van de gedenkplaat voor de familie Van Maldeghem zochten we naar een verdienstelijke figuur uit onze geschiedenis die we konden herdenken. De naam van Delafontaine viel en ik ben op zoek gegaan naar zijn levensverhaal. Ik heb drie jaar aan dit boek gewerkt, want het was geen gemakkelijke klus om zijn biografie bijeen te puzzelen. Veel teksten zijn er niet over hem geschreven en ik heb het verhaal stukje voor stukje samengesteld uit info en beeldmateriaal uit verschillende archieven.”

Volledig scherm Gustaaf Delafontaine. © rv

“Guustaaf Delafontaine werd geboren in Dentergem in 1887 en hij groeide op in de Statiestraat”, vervolgt Koenraad Degroote. “In 1922 verhuisde hij naar Menen waar hij 50 jaar verbleef en waar hij ook werd begraven. In het boek vind je onder andere een overzicht van beeldhouwwerken die terug te vinden zijn in zo'n 30 West Vlaamse gemeenten. Ook veel restauraties van tijdens de Eerste Wereldoorlog vernielde kerkschatten werden door hem uitgevoerd. In Dentergem vind je ook een tiental beeldhouwwerken van hem terug, waaronder een mooie engel in bas-reliëf aan de buitenkant van de kerk. Delafontaine gaf Van 1925 tot 1961 les aan de toenmalige Sint-Lucasvakschool in Menen, wat nu het VTI is. Ik heb drie oud-leerlingen van hem kunnen spreken en zij waren vol lof over hun voormalige leerkracht. Delafontaine was een innemende man en dankzij hem was er jarenland sprake van een beeldhouwkunstschool in Menen. Hij overleed in 1972 en naar aanleiding van de 50ste verjaardag van dit overlijden willen we hem zowel in Dentergem als in Menen herdenken.”

Gedenkplaat, tentoonstelling en wandeling

Op zondag 5 juni om 10 uur wordt een gedenkplaat van kunstenaar Peter Wattyn onthuld in de Statiestraat aan de geboorteplaats. Iedereen is welkom op deze plechtigheid die muzikaal opgeluisterd. Om 10.30 uur volgt een herdenkingsmis in de gerestaureerde Sint Stefanuskerk en nadien een receptie in het gemeentearchief. Daar wordt een tentoonstelling georganiseerd over het leven en werk van de beeldhouwer. Deze is open op zaterdag 4 juni van 14 tot 18 uur en op zondag 5 juni tussen 10.30 en 12 uur en van 14 tot 18 uur. Verder is ze gedurende drie weken geopend tijdens de openingsuren van het archief. In september verhuist de tentoonstelling naar Menen. Verder werd een erfgoedwandeling in het centrum van Dentergem uitgestippeld.”

Wie het boek wil aankopen, kan dit door storting van 25 euro op rekeningnummer BE13 1030 3876 8039 van de heemkundige kring Het Bourgondisch Erfgoed met vermelding ‘boek Delafontaine’ en het adres. Het boek wordt aan de voorintekenaars voorgesteld op 3 vrijdag juni in het gemeentearchief en kan daar worden meegenomen.