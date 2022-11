Brandje in afzuigsysteem bij vlasbedrijf Galle: brandweer rukt massaal uit

Waregem Vrouw overlijdt aan apparte­ments­ge­bouw

Langs de Westerlaan in Waregem is een oudere dame vrijdagnamiddag om het leven gekomen. De hulpdiensten snelden ter plaatse maar voor de dame kwam alle hulp te laat. De politie zette het gebied af met politielint en de brandweer plaatste een tent om het zicht van voorbijgaande automobilisten te beperken. Alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad. Wie zelf met vragen zit over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer 1813.

4 november