Veertien handelaars in de kijker op voorjaarsbeurs Unizo

‘Zaal Leieheem wordt omgetoverd tot een gezellige locatie waar iedereen welkom is”, vertelt Unizo-bestuurslid Debbie Mestdagh. “Lokale handelaars tonen er wat ze dit voorjaar in de aanbieding hebben, wat bijvoorbeeld voor het plannen van communies heel handig kan zijn. Het gaat om een terugkerend evenement, dat we jaarlijks twee keer organiseren. Na een ‘Sfeerevent on tour’ in 2021 door corona zijn we heel blij om iedereen terug fysiek in één zaal te mogen verwelkomen. Je zal er in een gezellig kader kunnen kennismaken met de handelaars en hun diensten. Het aanbod is divers, wat het zeker de moeite waard maakt om eens te passeren.”