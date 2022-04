Bloesemroutes tonen pracht van Dentergemse fruitgaarden

“We hebben drie volledig nieuwe wandelroutes uitgestippeld”, zegt zegt sportfunctionaris Marleen Bouciqué. “De eerste wandeling is 4,8 kilometer lang en start aan het bezoekerscentrum Baliekouter in Wakken, de tweede route start aan de sporthal van Markegem en is 11,4 kilometer lang en tenslotte is er een route van 12,7 kilometer die start aan het JOC in Dentergem. Dit jaar is er ook een fietstocht van 32 kilometer, die kan uitgebreid worden tot 42 kilometer. Het landschap verandert ook constant, want de bloesems van de peren en de appels bloeien op andere tijdstippen. Indien je de routes meerdere keren volgt, zullen ze er toch anders uitzien.”

Schepen van Toerisme Gunther Simoens (Eendracht) vult aan: “Vorig jaar was er mede door de coronamaatregelen enorm veel belangstelling voor de bloesemroutes. Wandelen was immers één van de weinige activiteiten die mogelijk waren. Vorig jaar was er ook maar één startplaats aan de sporthal en dit zorgde vooral in de weekends voor een massa volk. Om dit te voorkomen hebben we dit jaar dus gekozen voor verschillende startplaatsen, waar mobiele toiletten zullen voorzien worden. Dit jaar kan iedereen ook terecht bij de horecazaken in de buurt, wat vorig jaar niet mogelijk was. Met de Bloesemroutes zetten we Dentergem op de kaart als belangrijk centrum voor de fruitteelt. Vorig jaar kregen we heel wat positieve reacties van inwoners, die niet wisten dat deze natuurpracht in onze gemeente te zien was. We hopen ook dit jaar weer vele bezoekers te lokken.”