Dreef tijdelijk afgesloten

De straat Dreef in Merendree (Deinze) wordt op zaterdag 5 augustus afgesloten voor het verkeer. Ter hoogte van huisnummer 1 wordt er die dag een verhuis georganiseerd en dit maakt het onmogelijk voor het verkeer om te passeren. Er is een wegomlegging via Veldestraat en Merendreedorp. Het eenrichtingsverkeer in de Dreef wordt er tijdelijk opgeheven.