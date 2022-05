BELOOFD IS BELOOFD. Wanneer starten de werken op de Rivasite? Komt er nog een buurtparking in Wakken? En hoe zat het nu weer met buurtcentrum Hondius?

dentergemDe bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Dentergem, de gemeente waar na jaren discussie eindelijk gestart is met de voorbereidingen voor een verbindingsweg en nieuwe woon- en werksite, maar waar er over dossiers zoals de buurtparking in Wakken en de heraanleg van de N305 nog grote onzekerheid heerst.