Bandendieven laten BMW van Natasja (36) op betonblokken achter: “De daders namen duidelijk hun tijd”

Meulebeke Voorberei­den­de werken Markt gaan nieuwe fase in

Op maandag 23 mei gaat de derde fase van de nutswerken voor de heraanleg van de Meulebeekse Markt van start. De nutswerken starten in de Oostrozebekestraat/Gentstraat. Hierdoor zal de Oostrozebekestraat afgesloten worden aan het kruispunt met de Gentstraat. De omleiding loopt via Bertje Santensweg, Holdestraat, Barnumstraat en Kapellestraat. De doorgang naar de Markt is wel weer mogelijk via de Kasteelstraat, Goethalsplaats en Kerkstraat. Parkeren blijft mogelijk op het Marktplein en in de Holdestraat.

