Atletico organiseert paasstage voor keepers

Tieltse Lotte Verstaen (26) mag naar Koningin Elisabeth­wed­strijd: “Het is een solitair leven, ja. Maar dat hoort er nu eenmaal bij”

Lotte Verstaen uit Tielt is één van de enige vier Belgische zangeressen die naar de prestigieuze Koningin Elisabethwedstrijd mag. De 26-jarige mezzosopraan zal het op 21 mei in de eerste ronde opnemen tegen 63 zangers en zangeressen uit 20 landen. We konden haar even strikken voor een gesprek over hoe ze het leven ervaart als topzangeres. “Als ik thuis niet aan het studeren ben, ben ik heel erg vaak onderweg. Naar audities in het buitenland, of naar repetities. Ik zou willen verhuizen, maar weet niet waarheen.”