Alles in teken van zieke Prins Mauro (3) op Dorpsfeest Wakken Swingt: “Nu kan hij nog stappen, maar dat zal enkel achteruitgaan”

Dokters vonden pas na 15 maanden wat er scheelde met Mauro (3), en het enige, peperdure medicijn wordt niet terugbe­taald: "Elke nacht wakker met krampen”

Pech. Dat moet zowat het sleutelwoord zijn in het leven van de kleine Mauro Myny (3). De jongen werd geboren met de erfelijke spierziekte Duchenne, hoewel noch zijn mama, noch zijn papa drager zijn van het defecte gen. En nog eens pech: naast Denemarken is België het énige land in Europa waar het geneesmiddel dat zijn leven kan verlengen niet erkend is en dus niet terugbetaald wordt.