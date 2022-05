20-jarige bestuurder betrapt met 2,32 promille: rijbewijs meteen ingetrokken voor 15 dagen

Tijdens de controleactie merkte de politie zondagmorgen een Mercedes op waarvan de bestuurder zogenaamd patsergedrag vertoonde. Achter het stuur bleek een 20-jarige bestuurder te zitten. Hij bleek maar liefst 2,32 promille alcohol in het bloed te hebben, zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen. Daarnaast controleerde de politie zaterdag en zondag in de Brugstraat in Oeselgem, de Nijverheidsstraat in Meulebeke, de Wakkensteenweg in Wielsbeke en de Kortrijkstraat in Ingelmunster. In Meulebeke legden twee bestuurders een positieve ademtest af en werd een proces verbaal opgemaakt wegens tuning. In totaal werden meer dan 700 bestuurders gecontroleerd, twee daarvan zagen hun rijbewijs meteen ingetrokken. Daarnaast voerde de politie bij 81 voertuigen nog eens een doorgedreven controle uit van alle papieren. Er werden ook nog 6 processen verbaal uitgeschreven rond technische eisen, dragen rijbewijs, verzekering en gordeldracht.