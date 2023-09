Afvalinter­com­mu­na­le Verko maakt balans voorbije jaar op: “Minder gele huisvuil­zak­ken en minder afval naar recyclage­park”

Afvalintercommunale Verko, actief in regio Dendermonde, maakt een positieve balans op van het voorbije jaar. In de regio daalde het huishoudelijk afval spectaculair met 50 kilogram per inwoner. Die daling vertaalt zich in minder gele vuilniszakken op de stoep, minder afval naar het recyclagepark en minder organisch-biologisch afval.