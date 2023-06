Zwalpende bestuurder in centrum Dendermonde botst tegen geparkeerd voertuig en gaat op de vlucht: vier maanden rijverbod

Vreni schept voortaan ook ijsjes bij Creme de la Creme: “Nog geen seconde spijt van carrières­witch”

Vreni Rasschaert (52) uit het Buggenhoutse Opstal doet voortaan ook smullen van schepijsjes. Die biedt ze aan in Creme de la Creme, dat ze drie jaar geleden in Sint-Gillis-Dendermonde opende. De carrièreswitch die ze daarvoor maakte, beklaagt ze zich niet. “Winkeltje houden was mijn droom”, zegt ze.