Zoon (33) steekt moeder in oog nadat ze tussenkomt in ruzie met broer

De feiten gebeurden omstreeks middernacht in de nacht van vrijdag op zaterdag. In een appartement op de tweede verdieping kregen twee broers het zwaar met elkaar aan de stok. Toen de ruzie escaleerde en één van de broers een mes nam, kwam hun moeder tussenbeide. Zij werd hierbij geraakt in het oog en met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De woede van de dertiger was nadien nog niet bekoeld, want ook zijn broer waarmee hij ruzie had werd nog neergestoken. Hij kreeg het mes in zijn hoofd.