Zomermonde bundelt alle zomeranimatie van de stad

De Dienst Toerisme en Stadspromotie zorgt er voor dat er ook deze zomer weer vanalles te beleven valt in Dendermonde. Of het nu gaat om optredens, zoektochten, wandelingen, concerten of nog ander leuks, het staat allemaal op het programma. “We draaien weer op volle toeren na corona”, zegt diensthoofd Patrick Segers. “Maar we beseffen dat het niet altijd makkelijk is om het overzicht te bewaren.Daarom is een speciale website ontworpen waarop we alle activiteiten bundelen.”