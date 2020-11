Zogenaamde ‘geldezels’ moeten in rechtbank verschijnen: met themazitting vraagt parket aandacht voor fenomeen

DendermondeDe Dendermondse rechter kreeg maandag een reeks zogenaamde ‘geldezels’ of ‘money mules’ voor zich. Dat zijn personen die illegaal geld van phishing via hun rekening laten doorsluizen. Met een eerste van vier themazittingen wil het parket Oost-Vlaanderen het fenomeen in de kijker zetten.

In Dendermonde werd maandag een tiental eerste zaken van ‘geldezels’ gebundeld. Midden december volgt nog een gelijkaardige themazitting en ook in de rechtbank van Gent zullen deze en volgende maand nog soortgelijke zittingen plaatsvinden. Op de eerste procesdag in Dendermonde werden wel verschillende zaken meteen uitgesteld. Van beklaagden die zich wel kwamen verantwoorden, kreeg de rechter veelal gelijkaardige verhalen te horen: ze waren hun bankkaart kwijt geraakt.

Onder andere beklaagde D.N. kwam met zo’n verhaal aanzetten. “Ik raakte mijn bankkaart kwijt in de zomer van 2018 tijdens een festival, ik was dronken. Daarna ben ik vergeten de politie en Cardstop te verwittigen”, zei die tegen de rechter. “Ik weet niet wie mijn bankkaart in handen heeft gekregen en was ook niet op de hoogte dat er plots geld op mijn rekening kwam.”

Jonge mensen ronselen

Voor de openbaar aanklager is het echter duidelijk dat de man, net zoals de andere beklaagden, mededader is aan phishing omdat hij zich door criminelen voor de kar liet spannen als ‘geldezel’. “Het slachtoffer kreeg zogenaamd een mail van Argenta. Hij trapte in de val, klikte op de link en voerde zijn bankgegevens in. Daarop verdween er 12.000 euro van zijn rekening. Dat kwam op de rekening van D.N., die maar twee weken eerder geopend was.”

Volgens het parket is het een tactiek van criminelen die met phishing bezig zijn om jonge mensen te ronselen om hun bankrekening te gebruiken en zo zelf buiten schot te blijven. “Als criminelen via phishing geld stelen, letten ze er op dat het gestolen geld niet onmiddellijk op hun eigen bankrekening terecht komt, want dat maakt hen meteen verdacht dan”, klinkt het. “Daarom maken ze gebruik van een ‘money mule’ of geldezel. Die lenen hun bankkaart en pincode uit tegen een beloofde vergoeding, en vervolgens worden de gelden op hun rekening gestort. Daarna halen de daders het geld opnieuw van deze rekening. Op die manier blijven ze zelf onbekend en lijkt het alsof de ‘money mule’ het geld gestolen heeft.”

Tot 800.000 euro boete

Verspreid over de vier themazittingen zullen in totaal een 45-tal personen zich moeten verantwoorden. Zij worden verdacht van onder andere manipulatie van informaticagegevens en witwassen. Er hangen hen gevangenisstraffen van zes maanden tot 5 jaar en boetes tot 800.000 euro boven het hoofd. De eerste beklaagden in Dendermonde drongen meestal aan op een opschorting van straf of vroegen de vrijspraak, omdat ze beweerden er zelf te zijn ingeluisd.

