Zo bekomen heemskinderen van 6 (!) uur spreidstand op Ros Beiaard: "Voeten verstijfd van de kou"

Grembergen Bewoner springt van eerste verdieping uit brandend huis, buren kunnen tweede bewoner redden via dak: “Pure adrenaline om hen te helpen”

De zware brand in de Groeneweg in Grembergen heeft bij de buren een diepe indruk nagelaten. Een Slovaaks gezin dat nu ongeveer een jaar in de woning verbleef, kon ternauwernood ontsnappen aan een zware uitslaande brand, mede dankzij de hulp van de buren. Een bewoner sprong vanop de eerste verdieping naar beneden, een andere werd door de buren via het dak aan de achterkant van het huis geholpen. “Het gezin was echt enorm in paniek", vertellen Nico De Meester en Natacha Bogaert, de redders in nood.

26 mei