Zingen onder de douche levert Chinouk en Leon O’dile eigen single op: “Wat een geweldig avontuur”

Het is dankzij radiozender QMusic dat Chinouk en Wouter elkaar leerden kennen. Allebei namen ze er begin dit jaar deel aan de zangwedstrijd ‘De Strafste Stem Onder De Douche’. “Na enkele voorrondes stonden we allebei in de finale en zo leerden we elkaar beter kennen”, vertelt Chinouk. “Het klikte meteen. We hebben dezelfde vibe, namelijk dat we vooral willen genieten en plezier hebben in muziek maken en zingen.”

Terwijl Chinouk voordien vooral eerder voor zichzelf zong, deed Wouter wel al een poging om aan een muziekcarrière te timmeren. Hij nam al twee keer deel aan The Voice, treedt af en toe in zijn geboorteregio al eens op en schrijft eigen nummers. “Voor het eerst schreef ik eerder dit jaar een duet”, vertelt hij. “Maar dus was er ook iemand nodig om dat samen met mij te zingen. Ik dacht meteen aan Chinouk en stuurde haar een bericht met de vraag. Vrijwel meteen kwam er een enthousiast positief antwoord.”

Zomers nummer

Het nieuwe zangduo dook de studio in en levert met ‘July’ een fris, zomers nummer af. “Eigenlijk had ik een ietwat verdrietige balade geschreven, maar in de studio en onder impuls van onze producer Emiel Lagullière, beslisten we om er een eerder zomers uptempo en vrolijk nummer van te maken”, zegt Leon O’dile. “Dat is wat uit mijn comfortzone, maar ik ging de uitdaging graag aan. En het resultaat mag er zijn.”

Bij de debuutsingle hoort ook een videoclip. Om die op te nemen trokken Leon O’dile en Chinouk de natuur in Moerzeke in. “Een geweldig avontuur!”, zegt Chinouk. “We zijn best wel trots op wat we hier realiseren. Ongetwijfeld komen er nog wel meer muzikale projecten.”

July is beschikbaar op elke streamingsdienst. De videoclip komt later deze maand uit.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.