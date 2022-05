Zevenkoppige coverband in volle voorbereiding voor show tijdens Vicaris Village: “Meezingavond moet op en top Dendermonds gebeuren worden”

DendermondeEr kan in Dendermonde niet alleen gevierd worden op de dag van de Ros Beiaardommegang zelf. Al van woensdagavond opent Vicaris Village voor vier festivalavonden. En vrijdagavond 27 mei moet een op en top Dendermondse avond worden. Dankzij de zevenkoppige live band The Return of A Clown en dertien Dendermondse gastartiesten. “En iedereen mag meezingen”, zegt Pascal Putteman, stuwende kracht achter het initiatief.

De muzikale avonden die in aanloop van de Ros Beiaardommegang voorzien worden op de Groene Dender, die voor de gelegenheid festivalterrein wordt, bieden optredens van onder andere CPEx, Bart Peeters, Mama’s Jasje, Janez Detd. en De Romeo’s. Maar op vrijdagavond 27 mei wordt er exclusief plaats gemaakt voor Dendermonds talent. “Met onze zevenkoppige live band brengen we 36 door iedereen gekende liedjes”, legt bandleider Pascal Putteman uit. “De teksten daarvan worden op groot scherm geprojecteerd zodat alle aanwezigen voluit kunnen meezingen. We schotelen de hits van onder andere Willy Sommers, The Scene, Bart Kaell, The Proclaimers, André Hazes en zoveel meer voor. Het wordt dus een meezingavond om u tegen te zeggen.”

Om de Dendermondse insteek compleet te maken, zijn dertien gastoptredens voorzien. “Dat zijn stuk voor stuk mensen uit Dendermonde. Sommigen zijn professioneel met muziek bezig, maar evengoed zijn er anderen die dat totaal niet zijn. Toch hebben ook deze laatste de moed om mee voor ambiance te komen zorgen”, zegt Putteman. “We krijgen onder andere François Van Dijk, PassePartoe, Stephen Mc-Queen, Hi-Dee, Het Dendermonds Bierkwartet en de Heemskinderen van dit jaar en de voorbije twee edities op bezoek.”

Volledig scherm Er kwamen al heel wat gastartiesten oefenen. Onder andere de broers Cassiman als Vier Heemskinderen (vooraan). © Geert De Rycke

Ode

Er vonden al volop repetities plaats. Putteman is ook niet aan zijn proefstuk toe. “Naar aanleiding van het 175-jarige bestaan van het toenmalige Heilige-Maagdcollege in 2010 organiseerde ik al eens een drie uur durende meezingavond, met onder andere leerkrachten die toen op het podium stonden”, zegt Putteman. “Het werd een avond om nooit te vergeten en ik heb altijd gevonden dat dit nog eens herhaald moest worden. Toen ik hoorde van de plannen om op de Groene Dender een festival uit te bouwen, trok ik mijn stoute schoenen aan om het Ros Beiaardcomité te vragen dit project op te vissen. De leerkrachten zijn natuurlijk vervangen door Dendermonds talent. Heel bijzonder die avond is de ode die Gianni Van Gyseghem, carnavalist en reuzendrager, zal brengen aan Emiel Ravijts, bezieler van ‘t Echt Derremonds Theaoter die jammer genoeg nog niet zo lang geleden overleden is.”

Volledig scherm © Geert De Rycke

The Return of A Clown is overigens een gloednieuwe coverband van Dendermonde en staat vrijdag voor het eerst op het podium. “We kijken enorm uit naar die primeur”, zegt Putteman. “En bovendien is het een goede voorbereiding voor vrijdag 3 juni. Dan vindt het grote bedankingsfeest voor alle medewerkers van de Ommegang plaats op de Grote Markt en zullen we samen met artiest Gene Thomas optreden.”

Van Dendermondenaren, voor Dendermondenaren

Tijdens de meezingavond zal Andy Peelman instaan voor de presentatie. “Ik ben echt fier dat ik deze avond mag organiseren en dankbaar voor het vertrouwen dat ik daarvoor krijg”, zegt Putteman. “Al heb ik natuurlijk ook een pak zenuwen. Noem het gezonde stress. Want de druk op mijn schouders om van deze avond voor elke Dendermondenaar een succesverhaal te maken, is natuurlijk erg groot. Maar één ding is zeker: dit wordt een avond van Dendermondenaren, voor Dendermondenaren. Ik hoop dat we iedereen die graag zingt, mogen begroeten vrijdag.

Vicaris Village vindt plaats van woensdag 25 tot en met zondag 29 mei. Elke dag kunnen 3.500 bezoekers op de Groene Dender. Voor de meezingavond op vrijdag 27 mei openen de deuren om 18 uur. De band begint te spelen vanaf 20 uur. Om 23 uur komen de Romeo’s nog langs. Alle info: https://www.vicarisvillage.be.